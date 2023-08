​Graduation Days : l’UN-CHK célèbre ses diplômés (vidéo)

L'Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK, ex UVS) célèbre son 10e anniversaire sous le thème : « 10 ans de proximité, l'UN-CHK, un atout pour les terroirs ». À travers, cette commémoration des « Graduation Days » sont organisé pour 8.972 étudiants en Licence et Master. Dans le cadre de cette initiative, plusieurs cérémonies de remise de parchemins auront lieu dans différentes localités du pays où est présente l’UN-CHK, à travers ses espaces numériques ouverts (ENO). Cette nouvelle approche vise à rapprocher l’université des communautés locales, permettant à la fois aux étudiants, à leurs familles et à leurs amis de participer à ces moments mémorables de consécration. Après la première journée tenue à Kolda regroupant les ENO de Kolda, Bignona et Ziguinchor et la deuxième journée de Podor pour les ENO de Podor et Ndioum, l’UN-CHK a mis à l’honneur ses diplômés des ENO de Saint-Louis, Louga et Linguère. Elle a été présidée par le professeur Moussa BA, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.