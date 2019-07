​Intégration de l’enseignement religieux : le modèle du Groupe scolaire Fatou Bintou Rassoul magnifié (vidéo)

L’inspecteur de l’éducation chargé du préscolaire à l’académie de Saint-Louis a exprimé, dimanche, sa satisfaction après avoir assisté à la fête de fin d’année académique du groupe scolaire Fatou Bintou Rassoul implanté au quartier de Guinaw rails.



Moussa CISSÉ a salué l’intégration parfaite de l’enseignement religieux au sein de cette institution scolaire en indiquant que cette prouesse devrait être démultipliée.



« Nous avions choisi ce groupe dans la mise en œuvre du projet daara scolaire. Au vu du constat fait ici, je peux maintenir que cette décision a été la bonne », a-t-il en magnifiant l’engagement du fondateur Elimane Amadou Amath SALL.



Ce dernier a réitéré son ambition de poursuivre dans e sillage de l’excellence. Il a fait part de son souhait d’agrandir l’école et de permettre aux apprenants d’obtenir des diplômes dans l’enseignement général. « Nous voulons former un type de citoyen intègre et serviable à son pays. Un sénégalais qui porte les vertus cardinales de son pays et qui participe à son développement », a-t-il dit.