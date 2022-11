​Lutte contre les déchets : le CEM Guillabert fait preuve d’ingéniosité - vidéo

Pour apporter une solution définitive à la lancinante problématique de la prolifération des déchets, le corps professoral du Cem Andre Henri Louis Guillabert de Saint-Louis opte pour la récupération. Des bidons d'eau et d'huile sont collectés, décorés par les élèves sous la supervision d'un professeur d'art. Ils sont ensuite placés dans les salles de classe. Des équipes d'apprenants veillent ensuite au respect des consignes. " Une solution citoyenne et une réponse locale", se félicite le proviseur Amath DANSOKHO qui magnifie l'ingéniosité de ses collègues. L'association des parents marque, de son côté, sa satisfaction. Par la voie de Mme Ouleye SECK, elle a réaffirmé son engagement pour l'amélioration de l'environnement et de la sécurité de l'école.