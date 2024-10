​MATÉRIALISATION DU CONCEPT «UBBI TEY JANG TEY» : l’IEF de Saint-Louis magnifie la contribution « significative » de la FIDEI

La FIDEI renoue avec sa tradition solidaire à quelques jours de la rentrée académique 2024-2025. L’association a mis à la disposition des écoles Oumar Syr DIAGNE, Alfred Dodds, Bokhol 2, d’Amadou Basse Sall ( Dagana) ainsi que les maternelles FIDEI ( Ndar Toute) et Cheikh TOURÉ ( Guet-Ndar), d’importants lots de fournitures scolaires.



Le secrétaire général de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (FIDEI) de Saint-Louis qui présidait la cérémonie de remise symbolique, a salué « une action significative » engagée depuis plus d’une dizaine d'années au bénéfice de l’école.



« Cet accompagnement est une aubaine pour les communautés et pour les équipes pédagogiques », a assuré Papa Amadou GUEYE qui magnifie une contribution de taille dans la matérialisation du concept « Ubbi Tey, Jang tey » ( ouverture aujourd’hui, démarrage des cours maintenant).



Il a rappelé qu’en plus des lots cahiers, d’ardoises offerts aux élèves, un appui a été fourni aux équipes pédagogiques en termes de rames de papier, d’encres et de documents destinés à l’administration des établissements.



Il a exhorté les bénéficiaires à assurer une « gestion transparente » des dons, en leur recommandant de les rendre efficients.