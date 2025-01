​Pour le reversement des pensions de retraite : le SAES en ordre de bataille

Le Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES) a engagé une tournée nationale à travers les différents campus du pays, en vue d'informer ses militants sur les démarches entreprises en vue de la signature du décret sur le reversement de la pension de retraite aux veuves, veufs, et enfants de moins de 21 ans.



Lors d'une rencontre tenue jeudi avec les membres de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Alpha DIAMANKA, secrétaire général adjoint du SAES, a regretté des lenteurs notées dans l’application de la mesure. « Le décret a été signé depuis février 2021. Puis, il a été perdu. Nous n’avons pas pu le retrouver. Nous avons repris les discussions pour que cette disposition soit introduite et paraphée », a-t-il déclaré.



« Nous avons une loi qui stipule que 50% des 85% de notre pension de retraite doivent être reversés aux ayants droit. Les dernières discussions montrent que le Gouvernement n’est pas dans les dispositions de le faire. C’est pour cela que nous avons décidé d’échanger et de mobiliser nos bases pour aller au combat », a-t-il ajouté. Il a insisté sur le fait qu’« il n’est pas question que le Gouvernement revienne sur nos acquis ».