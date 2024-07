​Prévention de la violence et la consolidation de la paix : l'IFES va former 60 étudiants de l’UGB

La Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux (IFES) a lancé vendredi à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, la seconde phase d’un programme de réduction de la violence politique, de la prévention et de la résolution pacifique des conflits au sein du campus. Soixante étudiants ont été choisis pour bénéficier de formations modulaires leur permettant de jouer un rôle actif dans la prévention de la violence et la consolidation de la paix.



L’atelier de deux jours prépare 75 Ambassadeurs de Paix choisis parmi ceux des universités pilotes (25 par université parmi les 180 formés à Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor) à être des modèles pour d'autres jeunes dans leurs communautés.



Au terme de la dynamique dénommée "NJIITU JAMM", 30 Ambassadeurs de paix choisis parmi ceux qui se sont le plus distingués par leurs initiatives de paix après la formation.



« L'objectif est d'habiliter les Ambassadeurs de Paix avec les compétences et les connaissances nécessaires pour jouer des rôles de leadership dans la construction de la paix au sein de leurs communautés », a renseigné la représentante de l’IFES au Sénégal Adele Ravidà. Cette initiative va promouvoir « l'engagement civique et la participation démocratique des jeunes », a-t-elle ajouté.



Le recteur de l’Université a magnifié la pertinence du projet en faisant part de la volonté de son Université de pérenniser la démarche. Le professeur Magatte NDIAYE annonce la mise en œuvre d’un plan d’action visant à consolider la cohésion, associant les forces de défense et de sécurité, les étudiants et les autorités de l’UGB.