​Rénovation de la Bibliothèque de l’UGB : la campagne de levée de fonds « Sanar, Ci laa Bokk- Je contribue » lancée (vidéo)

La Fondation de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a procédé mercredi au lancement d’une campagne nationale et internationale de levée de fonds dénommée « Sanar, Ci laa Bokk- Je contribue ». C’est la première initiative de ce consortium d’alumni nourris par l'esprit de reconnaissance et de recevabilité envers leur université. Sous le slogan « Sanar, Ci laa Bokk- Je contribue », la Fondation veut mobiliser d'importantes ressources financières pour réhabiliter la bibliothèque centrale de l’UGB.



«L’Université a été conçue pour une capacité de 3.000 places. Aujourd’hui, nous sommes à 20.000 apprenants. Il nous a semblé opportun de démarrer avec ce programme, vu son impact et sa transversalité », a déclaré Assane Racine MBAYE, l’administrateur de la Fondation. La nouvelle dynamique, travaille « à rehausser et à faire rayonner » ce temple de Savoirs, a-t-il précisé avant de convier la communauté à s'en appoprier.



« C’est un devoir de soutenir les jeunes générations et aucun sacrifice ne peut être de trop pour réussir ce bel édifice que nous engageons aujourd’hui, dans une parfaite communion de toutes les composantes de la communauté et de toutes les générations d’alumni », a ajouté Ndèye Ngoné WAGUE, présidente du Conseil de la Fondation, dans une noté adressée à la presse.



« J’appelle chaque Alumni à décréter sa responsabilité et son engagement personnel pour participer à cette campagne afin qu’à la fin que lui puisse déclarer individuellement puis collectivement : mission accomplie pour la grande Bibliothèque de Sanar ! C’est à ce challenge de Sanar que j’appelle tous les anciens, tous les citoyens sénégalais, les mécènes sénégalais et du monde », a-t-elle conclu.