​Saint-Louis : après 5 ans d’exécution, le programme Sukaabe Janngo I tire son bilan (vidéo)

Des parties prenantes du programme Sukaabe Janngo I (enfants de demain en Pulaar) ont pris part mardi a un atelier de clôture de l’initiative mise en œuvre dans la région de Saint-Louis.



Plus de 800 enseignants et près de 450 administrateurs scolaires ont reçu une formation en alphabétisation, santé et nutrition grâce à ce projet financé par le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) dans le cadre du programme américain McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program.



Plus de 900 membres du Comité de gestion scolaire (SMC) ont été formés à la gestion des produits de base, et plus de 1 900 enseignants et directeurs d’école ont été formés aux pratiques de santé et de nutrition des enfants.



Sukaabe Janngo I a également construit 48 salles de classe et 20 latrines, installé 28 sources d'eau potable et fourni des équipements à plus de 1 000 salles de classe. Sukaabe Janngo II se poursuivra dans les régions de Sédhiou et Kolda jusqu'en 2025.