​Saint-Louis : les élèves du lycée Ameth FALL sensibilisées sur les métiers d’avenir

Les lycéennes d'Ameth FALL ont bénéficié hier mardi d’une petite session d’imprégnation sur le fonctionnement de l’énergie photovoltaïque. Un prétexte à la découverte des métiers d’avenir, peaufiné dans le cadre d’une campagne de sensibilisation portée par le ministère de l’enseignement supérieur en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle avec l’appui de la coopération allemande.



Déroulée simultanément au Nord et dans le Sud du pays, la sensibilisation auprès des lycées met en évidence les différentes offres de formation de l’ISEP de Mbacké. Cette institution de formation professionnelle est le modèle de campus vert au Sénégal.



Khady BA, la proviseure d'Ameth FALL a salué la pertinence de cette démarche qui, pour elle, va encourager la déconstruction des stigmatisations et des clivages entre les séries. « Elle permettra d’ouvert leurs yeux et de leur permettre de diversifier leurs choix d’orientation », a-t-elle ajouté. « Les métiers d’avoir sont ouverts aussi bien aux élèves des scientifique et technique qu’aux élèves des séries littéraires », a-t-elle rappelé.



« Les ISEP sont entrain de corriger une grosse injustice faite aux séries littéraires. Ce n’est pas parce qu’on est littéraire qu’on est incompétent et qu’on ne peut pas performer dans d'autres filières », a-t-elle estimé.