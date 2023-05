​Saint-Louis : plaidoyer pour l’enseignement de l’anglais à l’élémentaire (vidéo)

L’association nationale des professeurs d’anglais capacité ses membres. Une séance de mise à niveau des adhérents de Saint-Louis a été tenue hier en présence de l’inspectrice d’académie. Adjara Sy DIAGNE a magnifiant la pertinence de cette démarche visant à permettre aux adhérents de mieux exercer leur programme. Elle a insisté sur les bénéfices pour les apprenants de maîtriser cette langue. Avec 6 800 professeurs à travers le pays, l’ATES travaille désormais à gagner son autonomie et à mener diverses activités de formation et de renforcement de capacités. « Nous pensons à offrir par exemple des bourses d’étude ou des stages à nos membres à l’international », a indiqué El Hadj Cheikh FAYE, le président. Par ailleurs, dans l’optique d’assurer une bonne maîtrise de l’anglais par les élèves, M. FAYE et ses camarades invitent les autorités éducatives à démarrer l’apprentissage depuis l’élémentaire.