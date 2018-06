​UGB : pourquoi le CESL a levé son mot d’ordre de grève illimitée (vidéo)

Jusqu’ici ferme dans sa décision de poursuivre la grève illimitée qu’elle avait décrétée au lendemain du meurtre de Fallou SENE, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a finalement reculé. Elle a invité la communauté à regagner les amphis, lundi, à la suite d’une assemblée générale.



Elle a déclaré, toutefois, persona non grata les ministres impliqués dans la crise. Les étudiants ont effet rencontré la fédération nationale des associations des parents d’élèves et étudiants et se sont pliés à leur demande, a expliqué, samedi, Bakary BADIANE, leur président.



Soutenant les doléances des étudiants de Saint-Louis à savoir la condamnation de l’auteur du meurtre de l’étudiant Diourbélois, les parents d’étudiants révèlent que des mesures idoines seront prises, à leur niveau, pour que la procédure judiciaire soit accélérée. En vidéo, les explications de M. BADIANE …