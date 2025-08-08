Universités privées non reconnues : un mal profond au Sénégal

Au Sénégal, plus de deux cent quatre vingt dix huit (298) universités privées sont enregistrées.



Dans une déclaration récente, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, a informé que seuls quatorze (14) fonctionnent avec un agrément définitif et quatre vingt six (86) détiennent un agrément provisoire de plus de quatre(4) ans au moment ou cinquante cinq (55) fonctionnent avec un agrément provisoire en cours de validité.



A Saint-Louis, les acteurs de l'enseignement supérieur s'interrogent sur l'avenir des jeunes diplômés de ces universités qui sont souvent bloqués surtout dans les processus de pré-inscriptions à l'étranger.



La situation est décriée par les acteurs de l'enseignement supérieur qui saluent la volonté des autorités d'assainir mais qui révèlent, par ailleurs, que même dans les universités publiques certains diplômes ne sont pas encore reconnus.



Cependant certains responsables d'instituts privés déclarent que la procédure d'obtention de l'accréditation provisoire est bloquée depuis une période et appellent les autorités, a d'abord décanté cette situation.