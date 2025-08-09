Connectez-vous
Prytanée militaire de Saint-Louis : 100 % de réussite et 200 primés

Samedi 9 Août 2025

Le Prytanée militaire de Saint-Louis a récompensé, vendredi, plus de 200 élèves lors de sa Fête de l’excellence, marquant une année scolaire couronnée par de brillants résultats aux examens et concours nationaux.

L’établissement a remporté 13 prix au Concours général, obtenu plus d’une quarantaine de mentions au baccalauréat et enregistré un taux de réussite de 100 % au BFEM.

La cérémonie s’est déroulée en présence du chef d’état-major général des armées, des autorités militaires et administratives, ainsi que des parents d’élèves.

Le commandant de l’école, le colonel Abdoulaye Mbengue, a profité de l’occasion pour dresser le bilan de l’année écoulée.
 




