​UGB : un chercheur souligne la corrélation entre la stabilité socioéconomique et la vulgarisation des langues nationales (vidéo)

Dans le cadre de son programme d’animation scientifique, la bibliothèque centrale de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a organisé hier mercredi une conférence sur " les langues nationales et leur apport dans le développement" animée par la professeur Babacar DIOP. "Une cinquantaine d’expérience ont été partagées" autour de ce "cadre de réflexions, de bilan et de recommandations pour changer la donne", a confié l’enseignant-chercheur à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Il a insisté sur la nécessité de consolider l’académie des langues et de favoriser les échanges entre les bibliothèques en vue d’assurer un meilleur ancrage des langues locales. Le chercheur estime par ailleurs qu’en plus de la vulgarisation, "il faut assurer le suivi et l’évaluation régulière pour avancer". "Sans éducation émancipatrice et solidaire, notre humanité va aller à la catastrophe", a-t-il martelé en soutenant que cette situation sera alors propice à l'insécurité et aux troubles socioéconomiques.