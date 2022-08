𝐂𝐀𝐌𝐄𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟐 : L’UGB 𝐬’𝐞𝐧𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐭 𝐝𝐞 04 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐓𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬, 7 𝐌𝐚𝐢̂𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐭 10 𝐌𝐚𝐢̂𝐭𝐫𝐞𝐬-𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬.

Les rรฉsultats sont rรฉpartis ainsi quโ€™il suit :



- Lโ€™UFR des Lettres et Sciences humaines : un Professeur Titulaire, quatre Maรฎtres de Confรฉrences et quatre Maรฎtres-Assistants ;

- Lโ€™UFR des Sciences Agronomiques, de lโ€™Aquaculture et des Technologies Alimentaires : un Professeur Titulaire et deux Maรฎtres de Confรฉrences ;

- Lโ€™UFR des Sciences de la Santรฉ : un Professeur Titulaire et un Maรฎtre-Assistant

- Lโ€™UFR de Sciences Economiques et de Gestion : un Professeur Titulaire et un Maitre-Assistant ;

- Lโ€™UFR de Sciences appliquรฉes et de Technologie : un Maรฎtre de Confรฉrences ;

- Lโ€™UFR De Sciences Juridiques et Politiques : deux Maรฎtres-Assistants ;

- Lโ€™UFR des Sciences de lโ€™Education, de la Formation et du Sport : un Maรฎtre-Assistant ;

- Lโ€™UFR Des Civilisations, Religions, Arts et Communication : un Maitre-Assistant.



Je me rรฉjouis de cette belle performance de notre universitรฉ, fรฉlicite les candidats admis en leur souhaitant une excellente suite de carriรจre et encourage les candidats qui ont รฉtรฉ moins chanceux. Je remercie les membres de la Commission institutionnelle du CAMES chargรฉe de lโ€™accompagnement des candidats de lโ€™UGB aux diffรฉrents grades du CAMES pour leur engagement et leur efficacitรฉ. Jโ€™รฉtends mes fรฉlicitations ร lโ€™ensemble de la grande famille de lโ€™UGB qui sโ€™est encore une fois bien distinguรฉe.



๐๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฎ๐ซ ๐Ž๐ฎ๐ฌ๐ฆ๐š๐ง๐ž ๐“๐‡๐ˆ๐€๐‘๐„ ๐‘๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ฎ๐ซ,

๐๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ฅ ๐€๐œ๐š๐๐žฬ๐ฆ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐๐ž

๐‹โ€™๐”๐ง๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐ญ๐žฬ ๐†๐š๐ฌ๐ญ๐จ๐ง ๐๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ซ.