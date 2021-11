APPUI À L’ÉDUCATION : El Hadji Malick NDOYE au chevet de l’école - vidéo

L’ingénieur en génie civil a remis vendredi 4000 cahiers et divers accessoires pédagogiques aux écoles de Boly DIAW et de Saer SEYE. « En tant que pur produit de l’éducation sénégalaise, je me suis senti investi d’un devoir de solidarité », a-t-il dit en évoquant les supplices des parents dans ce contexte de Covid-19 et de sortie de fêtes successives. « C’est l’expression d’un engagement citoyen », a confié M. NDOYE qui exprime sa volonté de pérenniser son action. « Nous souhaitons créer un cadre plus large dans le futur afin d’imprimer un réel impact à cette démarche et changer la vie des communautés », a-t-il ajouté. Le secrétaire général de l’IEF de Saint-Louis a magnifié l’initiative. Pour Papa Amadou GUEYE, ces intrants vont concourir à alléger les charges des populations et les dépenses liées à l’éducation. Il a invité les élèves à s’inspirer du parcours scientifique d’El Hadji Malick NDOYE et de sa marque de reconnaissance envers l’école.