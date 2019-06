Accident à NDIALAM : le bilan s’est alourdi

NDARINFO.COM

Un des blessés acheminé au centre hospitalier régional universitaire de Saint-Louis succombé à ses blessures suite au violent choc qui s’est produit, ce matin, entre un camion et un véhicule de transport interurbain. Le bilan fait état désormais de 11 morts et de 16 blessés, selon une source sécuritaire jointe par NDARINFO.C’est le seul accident enregistré à Saint-Louis, contrairement aux rumeurs qui évoquaient un autre drame à hateur GANDON. NDIALAM est, en effet, la limite administrative entre cette commune et celle de DIAMA.