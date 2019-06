​Accident à l’entrée de Saint-Louis : 9 morts et 18 blessés dont 12 graves

NDARINFO.COM

Un violent accident s’est produit ce matin sur la RN2 à Ndialam (22 kilomètres de Saint-Louis) non loin du centre de l’ISRA. Neuf (9) personnes ont perdu la vie. Dix-huit blessés (18) ont été enregistrés dont douze (12) dans un état grave. Au moment, où ces lignes sont écrites (11h40mn), les sapeurs pompiers procèdent à leur transfert au centre hospitalier régional universitaire de Saint-Louis.Un autre accident mortel a été déclaré à NDARINFO à Gandon, vers l’autre coté de la ville, selon une autre source qui soutient que plusieurs personnes seraient décédées (Nous y reviendrons) Sur cet axe et précisément à RAO, trois vies ont été perdues la semaine dernière dont le proviseur du CEM Mame Rawane NGOM de Mpal, son fils pensionnaire du prytanée militaire et un chauffeur de taxi. Les terribles et répétitives tragédies sur les routes de Saint-Louis deviennent de plus en plus inquiétantes.