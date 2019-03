Affaire Fallou SÈNE : la CESL menace

Avocat au Barreau de Dakar, Me Amadou Diallo a rencontré, hier, selon le quotidien Source A, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) pour faire avec eux le point sur l'état d'avancement du dossier judiciaire sur la mort de Fallou Sène tué il y a un peu plus d'un an.



Mais, à la grande surprise de ses camarades de l'Université Gaston Berger (Ugb), le dossier est encore au point mort. Révoltés, ils promettent de se faire entendre dans les jours à venir pour que justice soit rendue, dans les plus brefs dékais, à leur camarade décédé.



SENEWEB