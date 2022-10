Appui scolaire : la JERES remet ça - vidéo

La jeunesse Engagée et Responsable de Saint-Louis (Jeres) a organisé hier la 12e édition de sa cérémonie de remise de fournitures scolaires aux élèves démunis de la ville. Cette année, près de 400 kits seront distribués à travers une opération solidaire qui cible les 33 quartiers de la ville. Après le lancement de la campagne de remise à domicile, la cérémonie officielle s’est tenue samedi en présence de partenaires de l'initiative et de dignitaires de la ville. Une occasion pour Adama Kane DIALLO, le président de l’association, de réaffirmer l’engagement de structure en faveur de l’éducation et des couches vulnérables.