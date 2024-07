BFEM 2024 : à Saint-Louis, 3533 candidats en lice dont 1976 filles et 1557 garçons

L’Inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de la commune de Saint-Louis (nord), Amadou Al Ousseynou Sarr, a salué, lundi, le bon déroulement des épreuves de l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM).



‘’Globalement ça se passe bien’’, a déclaré M. Sarr, qui s’entretenait avec la presse en marge d’une visite traditionnelle des centres d’examen CEM Abdoulaye Diop Mar (Nord), CEM André Peytavin (Ndiolofène) et le Collège privé Notre Dame de Lourdes (Balacoss).



Il a également souligné que toutes les dispositions ont été prises en rapport avec l’ensemble des partenaires notamment les chefs d’établissement pour que ”les enfants ne viennent pas dans les centres avec les appareils de téléphones portables”.



Le Préfet du département de Saint-Louis, Diadia Dia a, pour sa part, salué le dispositif sécuritaire mis en place et la présence des candidats.



”Le dispositif sécuritaire est bien en place. Les candidats sont venus massivement car nous avons pu enregistrer un taux de présence de plus de 98% ce qui veut dire que très peu d’élèves se sont absentés. Globalement, les épreuves se déroulent dans de très bonnes conditions”, a-t-il fait savoir.



Selon les statistiques de l’IEF, la commune de Saint-Louis compte 3533 candidats dont 1976 filles et 1557 garçons répartis dans 24 jurys des 21 centres d’examen.



APS