Bac 2019 : les enfants de Troupe battent le record

Sur les 62 candidats du PMS, 53 sont admis d’office dont 12 mentions Bien, 18 mentions Assez Bien, 23 mentions Passable et 09 devant refaire le second tour dont 08 en série S2 et 01 en série L.



En S1, sur 11 candidats, un taux de 100% de réussite a été obtenu avec 04 mentions Bien, 06 Assez Bien et 01 passable. En S2, 19 sont admis sur 27 candidats dont 04 mentions Bien, 05 mentions Assez Bien et 10 Passable et 08 au second tour.



Série L, 23 sont admis sur 24 candidats dont 04 mentions Bien,07 Assez bien et 12 Passable et 01 seul candidat pour le second tour.