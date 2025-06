Berges de Saint-Louis : quand les ordures étouffent le fleuve et ses habitants

​À Saint-Louis, les berges du fleuve, autrefois synonymes de beauté naturelle, sont aujourd’hui envahies par des montagnes d’ordures ménagères. Cette pollution croissante, causée par le déversement incontrôlé des déchets, menace la santé des populations riveraines, détériore les écosystèmes locaux et accélère la disparition de certaines espèces. Face à cette urgence écologique, les acteurs environnementaux tirent la sonnette d’alarme et appellent à une gestion plus rigoureuse des déchets, ainsi qu’à une prise de conscience citoyenne.