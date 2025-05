Boubacar Camara à l’UGB : “Il faut bâtir un pont entre jeunes et anciens”

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a tenu ce mardi la leçon inaugurale de l’amphithéâtre de rentrée académique de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques (SJP). La conférence, animée par Boubacar Camara, Secrétaire général du Gouvernement, portait sur un thème central : les enjeux de la transmission intergénérationnelle dans le renforcement des capacités de la communauté estudiantine.



Dans son propos, M. Camara a insisté sur la nécessité de créer un lien solide entre générations, afin de préserver et transmettre les savoirs, les valeurs et les comportements qui fondent la société sénégalaise.



« Il faut construire un pont entre les jeunes et les moins jeunes. Les connaissances et les attitudes qui incarnent l’essence de notre société doivent être transmises dans des cadres formalisés, pour que les jeunes soient mieux préparés à un monde incertain et parfois rude », a-t-il déclaré.



Il a également lancé un appel à l’ouverture d’esprit mutuelle entre générations. « Les anciens doivent faire preuve de plus d’ouverture, et les jeunes, de leur côté, doivent briser les barrières qui les éloignent de leurs aînés », a-t-il ajouté.