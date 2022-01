CAMES 2021 : L'UGB honore ses 32 lauréats - vidéo

La grande salle de Conférence du Rectorat de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité ce mardi la cérémonie d'hommage aux lauréats du CAMES promus en 2021. Ils sont en tout 32 enseignants dont 6 Professeurs Titulaires, 3 Maîtres de Conférence Agrégés, 7 Maîtres de Conférence et 16 Maîtres-Assistants qui sont des différentes Unités de formation et de recherche (Ufr) de ce temple du savoir.



La cérémonie a été présidée par le Recteur de l'UGB en l'occurrence le Professeur Ousmane Thiaré qui a tenu à rappeler que "le Concours d’agrégation évalue les aptitudes des candidats aux fonctions d’enseignants du supérieur et favorise la promotion des enseignants.



" Quant au programme des Comités consultatifs interafricains (CCI), il procède à une évaluation individuelle des compétences scientifiques, et des aptitudes pédagogiques des Enseignant-chercheurs et des Chercheurs et de leurs contributions à la vie de la communauté.



"Vous comprenez donc aisément, qui nous réuni ce matin est une traduction de l’excellence de l’UGB. En effet à l’instar des membres de la communauté, la grande fierté que j’éprouve à présider cette cérémonie dédiée à l’excellence ; l’excellence qui demeure le crédo de notre Institution, malgré les quelques perturbations, inhérentes à la vie de toute structure, que nous vivons de temps à autre", a fait savoir le Professeur Ousmane Thiaré. Il en a profité aussi pour féliciter les lauréats tout en les invitant à persévérer dans la promotion de l’excellence et dans l’encadrement des étudiants.