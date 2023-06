CFEE : 297.621 candidats inscrits répartis dans 1.938 centres

À la veille de l’examen du CFEE et du concours d’Entrée en classe de Sixième prévu le mercredi 21 et le jeudi 22 juin 2023, sur toute l’étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée Bissau, la Direction des Examens et Concours (DEXCO), a organisé une conférence de presse pour informer l’opinion publique nationale sur les dispositions importantes prises par le Ministère pour relever les défis liés à l’organisation de ces évaluations. À la date de ce lundi 19 juin 2023, le nombre total d’inscrits est de 297 621 dont 169 021 filles (soit 56,79 % du nombre total de candidats), contre 296 395 en 2022, soit un écart positif de 1226.



L’ensemble des candidats sont répartis dans 1 938 centres. Cependant, ces données statistiques stabilisées et envoyées à la DEXCO par les académies pourraient connaître une évolution, du fait du traitement tardif de certains dossiers liés à l’état civil de certains candidats. Il faut dire que la prise en charge correcte de ce grand nombre de candidats requiert indubitablement l’utilisation de moyens humains, financiers, matériels et logistiques conséquents. C’est pourquoi, cette année encore, le ministère de l’Éducation nationale n’a pas lésiné sur les moyens pour relever le défi de l’organisation.





À titre indicatif, indique Pape Baba Diassé, directeur des examens et concours, la phase d’administration des épreuves de la session de 2023 du CFEE et de l’Entrée en sixième nécessite, en moyenne, l’utilisation de 11 904 salles de classe et la mobilisation de : 1 938 Chefs de centre ; 1 938 Adjoints au chef de centre ; 23 808 surveillants au moins, à raison de 2 par salle ; 9 690 secrétaires à raison de 5 par centre. « Aussi, dois-je signaler que d’importantes réallocations de ressources issues du Fonds d’Appui aux Examens et Concours (FAEC) ont été faites aux inspections d’Académie et aux inspections de l’Éducation et de la Formation, pour leur permettre de faire face à certaines dépenses liées aux évaluations du CFEE et de l’Entrée en Sixième. Ces ressources ont été réallouées au prorata du nombre de candidats présentés », a-t-il dit.



Par ailleurs, toutes les ressources matérielles prévues par la DAGE du ministère de l’Éducation nationale ont été livrées aux inspections d’Académie. Quant à la sécurisation des épreuves, leur levée et leur acheminement vers le niveau déconcentré, un dispositif efficace est mis en place à la DEXCO, pour faciliter l’ensemble des opérations y afférentes. À cet effet, le ministre de l’Éducation nationale avait adressé une correspondance aux gouverneurs de région. Ainsi, la levée des épreuves s’est étalée sur une durée de six (6) jours, allant du lundi 12 au samedi 17 juin 2023, avec une priorité accordée aux académies les plus éloignées de Dakar.





Pour résumer, à la Direction des examens et concours, les activités liées aux inscriptions, à la stabilisation des statistiques, à la construction, à la validation, au conditionnement, au choix, à la reprographie, à la sécurisation et à la mise à disposition des épreuves ont déjà été bouclées. Pour les quarante-sept (47) candidats non-voyants ou malvoyants, des dispositions particulières ont été prises pour leur adapter les épreuves (transcription en braille pour les non-voyants et augmentation de la taille de la police des écritures pour les malvoyants). Le partage et l’harmonisation du dispositif, du planning national des activités et du chronogramme de l’administration des épreuves avec les inspecteurs d’Académie ont été également faits.