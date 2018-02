COUPE DE LA VILLE DE RICHARD-TOLL : Khalil DIOP plébiscité par la jeunesse ( Vidéo & Photos )

La première édition de la coupe de la ville de Richard-Toll, offerte à la jeunesse de la ville par le responsable de l’Alliance pour la République (APR) s’est clôturée, samedi, dans l’effervescence au stade municipal. Une communion à laquelle les leaders de la mouvance présidentielle ont pris part dans un élan de solidarité que l’organisateur a fortement magnifié.



En plus de la tenue de la finale, des médailles et des enveloppes financières offertes aux finalistes, le parrain s’est s’investit pour permettre à la jeunesse de vivre pleinement cette consécration. Il a en effet remis aux différentes structures sportives, d’importants lots d’équipements sportifs.



« Une première à Richard-Toll » que les dirigeants locaux de l’ODCAV ont salué, en exprimant leur gratitude devant l’œuvre généreuse de ce fils de cette localité.



Au terme d’un match âprement discuté, l’ASC Kadd GUI s’est imposé devant Bamtaaré (2 buts à zéro). Victorieux et joyeux, ils ramènent dans la liesse, un somptueux trophée prévu à cet effet.



S’exprimant devant la presse, Khalil DIOP a remercié les jeunes de Richard-Toll d’avoir porté leur choix sur lui, en indiquant que les efforts consentis à leur profit, seront poursuivis.



« Nous n’avons que cette ville. Elle nous a tout donné. C’est notre devoir de faire preuve de reconnaissance et d’aider sa jeunesse », a-t-il dit en faisant part de sa satisfaction à ses camarades de parti, dont Abou Dembèle SOW, Ndèye Wéllé, Badiallo SYLLA, Abou LY, etc., venus des différentes contrées du WALO pour assister au match.



« Mon seul objectif est de massifier l’APR et de travailler pour la victoire du président Macky SALL en 2019. Je me réjouis de partager ces beaux moments avec des leaders avec qui je partage cette ferme conviction », a-t-il ajouté.



