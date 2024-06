CROUS – UGB : Babacar DIOP prend fonction et décline ses ambitions

Le nouveau du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (Crous) s’est engagé jeudi à « mettre l’ensemble des étudiants dans des conditions de performances optimales par la qualité des services » et à « créer des conditions de travail du personnel épanouissantes pour plus de performances ».



Babacar DIOP qui recevait les commandes de cette dilection des mains de son prédécesseur Ahmadou Bamba KA, a exprimé sa volonté de « rendre opérationnel l’ensemble des services du CROUS et marquer la fin des longues attentes, rupture, ou difficultés dans la satisfaction des usagers » en plus de « mettre en place une politique de gestion inclusive, participative, directe à équidistance des contingences partisanes ».



L'ancien pensionnaire de Sanar prône « une collaboration sincère avec les personnels et les étudiants » et appelle à « former une équipe dont chacun des membres se fixera le défi d’œuvrer pour le rayonnement de l’Université et du CROUS ».



« Nous avons la claire conscience que de nombreux Sénégalais, jeunes anonymes en particulier n’attendent rien sinon un Sénégal meilleur où tous ces fils et toutes ces filles auront les chances et possibilités de réaliser leur rêve. Les efforts consentis et espoir suscité par le vent du changement qui souffle sur notre pays depuis le 24 mars 2024 doivent être des boussoles dans tous nos actes du quotidien pour que leurs sacrifices ne soient pas vains », a-t-il dit devant le recteur et président de l'Assemblée de l'UGB.