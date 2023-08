Cérémonie de l’excellence : Bokhol célèbre ses meilleurs élèves (vidéo)

La Commune de Bokhol a communié autour de l’excellence à l’occasion d’une journée qui a mobilisé la communauté éducative, les autorités politiques et coutumières de la localité. Initié par l’Amicale des Enseignants des Bokhol, cette mobilisation récompense chaque année les apprenants qui se sont distingués durant l’année académique sortante.



C’est année, c’est Fatou Kiné GUEYE qui a été choisie comme marraine de la consécration. Fille de la localité, elle a mené un parcours scientifique remarquable. Cette dernière s’est vivement réjouie de la tenue de cette fête qui permet de « semer l’excellence et d’en récolter les fruits tous les ans ». « L’excellence se cultive à force de persévérance, de détermination et de sacrifices », a-t-elle confié aux élèves en revenant sur les efforts qu’elle a fournis pour arriver au bout de son cursus universitaire.



Mme GUEYE a regretté par ailleurs la diminution des effectifs dans les filières scientifiques « alors que le monde est guidé par les sciences et la technologie ». Elle souligne l’urgence « d’initier les élèves dès l’élémentaire sur la culture scientifique et de lever les barrières sur ces filières ». La marraine a enfin lancé un plaidoyer fort pour la disponibilité des locaux du lycée de Bokhol.