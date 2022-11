Coopération décentralisée : Une deuxième classe pour l'école de Sanar

"En tant que participant au rallye aérien Toulouse Saint-Louis, qui a lieu chaque année en mémoire de l’épopée de l’Aéropostale, j’ai proposé à M. Fauré, directeur, d’associer l’école primaire où étaient mes enfants 10 ans plus tôt, à ce projet, explique Régis Fuzier, instigateur du projet. Lors de ce rallye, les élèves de CM1 de la classe de Mme Vaysse, ont assuré une correspondance que j’ai emporté dans mon avion jusqu’au Sénégal. Tout au long du rallye, nous avons échangé avec les élèves de la classe apportant un côté pédagogique : alphabet international, points GPS longitude et latitude, place de Saint-Exupéry à Tarfaya-Cap Juby….. Quand je suis Arrivé à l’école de Sanar pour dl’échange courrier et le don de matériel scolaire récolté à l’école Mirabeau, j’ai vu les trois abris qui servaient de classe et l’idée de mener une action ‘une brique pour Sanar’pour construire une école est née."



L’école Mirabeau a immédiatement était partie prenante de ce projet, apportant son aide grâce aux bénéfices réalisés lors d’un marché de Noël. En mai dernier, M. Fauré, et Mme Vaysse se sont rendus sur place pour inaugurer la classe en dur qui a pu être construite. Mais les besoins sont immenses et afin de permettre aux 350 élèves de bénéficier de conditions correctes pour étudier, même si depuis ce projet, la communauté villageoise s’est mobilisée pour construire une nouvelle classe avec des toits en tôle.



"L’école Mirabeau, qui continue ses échanges pédagogiques avec l’école de Sanar depuis 2018, s’associe à ce deuxième projet qui vise a construire une deuxième classe en dur au dessus de la première et des sanitaires aux normes. Pour ce feire, les classes volontaires et les Alaé s’impliquent et préparent un marché de Noël solidaire qui aura lieu les 15 et 16 décembre prochain dans l’établissement", annonce le directeur d’école.