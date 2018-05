Crise Israélo-palestinienne : La position que devrait adopter le Sénégal, selon Idrissa Seck

En marge du point de presse tenu au Cyber Campus suite au meurtre du jeune étudiant Fallou Sène par des forces de sécurité à Saint-Louis, le président du parti Rewmi s'est prononcé sur la crise qui secoue le Moyen-Orient.



En effet, après avoir rappelé les relations qui lient Israël et la Palestine, Idrissa Seck a donné un pan de la position qu'il aurait adoptée s'il était à la place de Macky Sall. Selon le président du Rewmi, notre pays devrait prendre une grande initiative pour rapprocher Israéliens et Palestiniens, qui, selon sa lecture de l'histoire, sont des frères.



En clair, l'ancien Premier ministre milite pour une médiation qui rabibocherait les deux parties et non en faveur de décisions extrêmes comme c'est le cas avec l'Afrique du Sud qui a rappelé son ambassadeur en Israël.