DIAMA : l’école de Mboundom, une "catastrophe". Regardez !

Construite en 1966, l’école élémentaire de Mboundom Barrage (Commune de DIAMA) croule sous le poids de l’âge. Des toits et murs en lambeaux, des tables-bancs déformées, une cour inondée, l’institution a atteint le summum de la vétusté. La communauté éducative, très inquiète, crie au secours et réclame la rénovation de l’établissement. « Il n’est pas possible d’ouvrir l’école vu la situation catastrophique, inexplicable. Nous accuserons beaucoup de retard. Il est certain que le concept « Ubi Tey, Jang Tey » ne peut pas être concrétisé, ici », crie l’association des parents d’élèves. « C’est une question de sécurité. Les potaches et les enseignants sont en danger en étudiant dans cet établissement », ont-ils ajouté.