Dagana – Idy rend hommage à Oumar Sarr

Le candidat de la coalition Idy2019, Idrissa Seck a rendu ce samedi un vibrant hommage au coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr dans son fief à Dagana.



« J’ai apprécié l’accueil exceptionnel de la famille politique qui m’a vu naître, le Parti démocratique sénégalais (Pds). Je rends hommage à mon ami et frère Oumar Sarr. La cause est prononcée pour le candidat sortant le 24 février 2019. »a dit Idrissa Seck.



Avant de poursuivre : « Cette mobilisation exceptionnelle montre que Dagana a déjà choisi la victoire dès le premier tour. Le seul bilan qu’il a c’est de mettre en prison tous ses adversaires politiques ou de tenter de les recaler par le parrainage. Ce que nous devons d’abord instaurer c’est la bonne gouvernance. Qui commence par une justice équitable. Qui n’est pas manipulée par l’exécutif. »



Il a également rendu un hommage à Khalifa Sall pour la « mobilisation et l’accueil exceptionnel des partisans de mon ami et frère Khalifa Sall. »



IGFM