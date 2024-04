Dégradation avancée de l'école Khayar Mbengue : le Cri du coeur d'un parent d'élève

Notre ville a la chance de posséder un bâtiment historique et symbolique, inscrit au patrimoine de l'UNESCO et qui représente un élément essentiel de notre identité culturelle. Malheureusement, cet édifice est aujourd'hui dans un état de dégradation avancée, mettant en péril son intégrité et sa valeur patrimoniale.



Il est de notre devoir de veiller à la préservation de ce patrimoine pour les générations futures. Cela passe par une rénovation et une restauration en profondeur de l'école, afin de lui redonner toute sa splendeur et de la préserver pour les années à venir. En tant que citoyens responsables, nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation.



C'est pourquoi je vous appelle aujourd'hui à venir au secours pour que la mairie prenne en charge la réfection de l'école car il est temps. Nous devons tous nous mobiliser pour faire entendre notre voix et montrer notre attachement à ce lieu chargé d'histoire et de souvenirs.



Je suis particulièrement touché par cette situation. L'école est un lieu de vie et d'apprentissage pour nos enfants, et il est de notre responsabilité de leur offrir un environnement sain et propice à leur développement.



Je suis convaincu que notre municipalité est sensible à cette cause, mais par conséquent, elle tarde à agir. Mais nous devons également montrer notre soutien et notre détermination pour que cette réfection soit une priorité.



Je vous invite à nous unir pour que l'école, ce patrimoine de l'UNESCO, retrouve toute sa splendeur et devienne un lieu de fierté pour toute notre communauté. Ensemble, faisons entendre notre voix et agissons pour préserver notre identité et notre mémoire collective.



Il est temps que la mairie réagisse face à cela.



Iba Seye

Membre de la communauté éducative

Parent d'élève