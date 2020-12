Délabrement avancé : Une mobilisation citoyenne à la ressource de l’école SOR DAGA 1 (vidéo)

Sur la liste des lots des écoles les plus vétustes de la ville, figure en bonne place, l’école SOR DAGA 1. Des toits perforés et des tables bancs en lambeaux composent le décor de cette institution scolaire qui accueille des centaines d’enfants. Consciente de l’ampleur du danger, l’Association pour la Solidarité et Développement de Saint-Louis (MSDS) apporte son soutien pour mettre les élèves et le corps enseignant dans de bonnes conditions. L’appui de la Commune de Saint-Louis et des autorités éducatives est plus qu’une nécessité.