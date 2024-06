Des écoles propres, un quartier sans ordures : le pari des jeunes de Balacoss

« Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Cette vérité traduit la posture citoyenne de l’Association des Jeunes du quartier de Balacoss décidée à lutter contre les ordures et à maintenir propres les écoles du quartier.



L’initiative a été lancée hier lundi à l’école Notre Dame de Lourdes, en présence de notables de la localité et du président du conseil de quartier.



Ce dernier s’est félicité de cette démarche « noble » qui « va contribuer à améliorer le cadre de vie ». « Au-delà de leur intervention pour la protection de l’environnement, ils s’activent également dans le domaine du sport, de la culture et du social », a renseigné Moustapha DIOP qui magnifie l’engagement civique de ces jeunes de son quartier.



Des poubelles fabriquées à partir de pneus ont été offertes à l’établissement. Une opportunité saisie pour sensibiliser les petits sur les bienfaits du récupération.



Touchée par la beauté du geste, la directrice de l’école Sœur Mireille SAGNA, souhaite que cet état d’esprit inspire les jeunes des autres quartiers de Saint-Louis. « Mon souhait est que les autres localités s’en approprient pour que nos milieux soient agréables à vivre, que la pollution puisse diminuer et que les déchets soient recyclés », a-t-elle ajouté.