Distribution de fournitures scolaires : une enveloppe de 14.500.000 FCFA dégagée par le Commune de Saint-Louis

La Commune de Saint-Louis a remis mardi une importante dotation de fournitures à l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF). Un appui composé de cahiers, de matériels géométriques et d'outils divers destinés aux écoles des 33 quartiers de la ville.



« C’est une tradition pour la Commune. Devant la cherté du coût de la vie, le maire Amadou Mansour FAYE qui s’est mis au service de la population, vient à leur chevet », a déclaré Fatou DIOP, l’adjointe au maire chargée de l’Éducation, de l’Alphabétisation, de la formation et de l’insertion des jeunes. « Ces dons couvrent à la fois les besoins des élèves et des équipes pédagogiques », a-t-elle précisé.



L’IEF de la Commune de Saint-Louis a salué la constance du geste solidaire et la consistance du montant dégagé.



Cette assistance « vient à son heure. Elle va soulager le panier des mamans et permettre aux apprenants de disposer de supports de travail », a confié Amadou Al Ousseynou SARR. Il invite les directeurs d’école à « impliquer les parents d’élèves dans la distribution des fournitures pour que l’ensemble des fournitures puissent dans le cartable de l’enfant ».