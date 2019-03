Documentaire - GUINAAR, l'île aux choux (vidéo)

L’extension de la brèche vers le nord laisse émerger de nouvelles parcelles de terre entre le fleuve et la mer. À l’image de Doune Baba DIEYE qui se reforme, petit- petit, Guinaar, un ilot spécial, zone de culture du chou et d’autres légumes, s’est recréé sur la Langue de Barbarie. La salinisation du sol n’affecte curieusement pas le développement de cette activité qui offre des revenues consistantes aux villageois de Dièle Mbame, Keur Barka, Ngaina, Dieuleuk, etc. À Guinar, une cohabitation harmonieuse subsiste entre une importante colonie d’oiseaux profitant d’un bassin de crevettes implanté au milieu et les Humains qui exploitent le sol. Regardez !