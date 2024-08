Documentaire - L'histoire de régates de Saint-Louis

Tradition millénaire, les régates sont une identité propre aux communautés de la Langue de Barbarie. Un patrimoine culturel, social et sportif transmis qui se transmet de génération en génération avec une passion magistrale qui a fini d'en faire l'événement festif le plus populaire de Saint-Louis du Sénégal. Au-delà des moments de combativité, d'ardeurs, de rivalité de force et de rapidité qu'elles provoquent entre jeunes parents pêcheurs, ces compétitions entre les trois sous-quartiers de Guet-Ndar, sont de grands moments de fraternisation, de communion et de renforcement de liens sociaux. À travers ce documentaire de Cheikh Saad Bou SÈYE, NdarInfo revisite son riche histoire.