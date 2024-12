Documentaire - La fantastique histoire de Makhana et de son usine des Eaux (vidéo)

Immersion dans l’ancienne usine de pompage d'eau, restée gravée dans les mémoires, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet établissement a été pendant près de sept décennies le pilier de l'approvisionnement en eau potable pour les habitants de Saint-Louis. Entre 1885 et 1952, ses machines à vapeur alimentaient inlassablement un réseau de distribution, transformant l'eau des cours d'eau du Gorom Lampsar (ou Khassas) en une ressource vitale. Aujourd’hui, la chaleur résiduelle qui émane encore des chaudières rouillées rappelle les longues journées de labeur qu'elles ont endurées. Les murs, marqués par le temps et l'histoire, portent les traces des hommes qui ont œuvré ici, sous la pression incessante de la vapeur en ébullition. Malgré sa valeur patrimoniale indéniable, Makhana est confrontée à un défi redoutable : la préservation de ce vestige face à la dégradation avancée. Les populations locales, conscientes de l'importance de cet héritage, s'inquiètent de son délabrement continu et interpellent les autorités. La fantastique histoire de Makhana et de son usine des Eaux, un documentaire de Cheikh Saadbou SEYE, invite à la redécouverte d’un héritage riche et ses implications sociales profondes, témoin indéniable des défis auxquels Saint-Louis a dû faire face au fil des décennies. Un rappel de la nécessité d'agir pour préserver ce qui reste de son histoire.