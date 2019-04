Îlot de reproduction du PNLB : Voyage au cœur d’univers fantastique (vidéo)

À la découverture d’une des unités écologiques les plus importantes de la région de Saint-Louis. Sanctuaire des tortues marines, cette réserve créée en 1976 abrite également d’importances espèces d’oiseaux nicheurs et migrateurs (dont le balbuzard pêcheur). Sternes royales et caspiennes, goélands railleurs, mouettes à tête grise partagent un impressionnant nichoir, implanté au cœur de ce parc. Leur suivi, assuré par les agents en collaboration avec écogardes permet de mesurer périodiquement la taille des œufs, le nombre de nids et les œufs qui y sont déposés, le poids des poussins. Cette prospection vise à apprécier la qualité de la reproduction d’espèces oiseaux. Les données recueillies donnent des informations précises sur leur dynamique d’évolution. Regardez !