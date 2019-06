Don de sang: Les Professeurs d'Anglais de Saint Louis se mobilisent

Regroupés en une structure dénommée l’Association des Professeurs d’Anglais du Sénégal (ATES en anglais), Les professeurs d’anglais de la région de Saint Louis se sont donné rendez-vous hier matin au centre de transfusion sanguine de Sor pour une activité de don de sang.



Ils ont pris d’assaut le centre de transfusion sanguine de Sor dès les premières heures de la matinée. Selon le président de l’ATES, Ibrahima Seck, “cette activité a une portée doublement symbolique. D’une part, nous voulons soutenir la banque de sang dans sa mission de secours aux malades surtout en cette période marquée par une recrudescense des accidents de la route. D’autre part, nous avions souhaitée prêcher par l’exemple en cherchant à promouvoir, chez nos élèves, un engagement civic et citoyen pour les bonnes causes.



Les professeurs d’anglais de la région de Saint Louis comptent non seulement pérenniser cette activité mais aussi l’étendre au niveau des autres régions du Sénégal.



“L’anglais est une langue leader dans le monde. Nous voulons nous aussi nous positionner comme des agents leaders et modèles de l’administration sénégalaise. Nous comptons travailler avec nos collègues des autres régions du Sénégal afin d’instituer une journée nationale de don de sang des professeurs d’anglais du Sénégal”, renchérit Assane Sow, le vice président du bureau national de l”ATES.



Par ailleurs, les professeurs d’anglais de Saint Louis lancent un appel pressant aux autres corporations des secteurs public et privé afin que plus jamais un concitoyen ne meurt par faute de rupture du stock de sang.



Amine M. Sall

Formateur-Anglais au CRFPE de Saint Louis