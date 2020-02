ÉDUCATION : L’ESP présente ses filières aux élèves du lycée Ameth FALL (vidéo)

Dans le cadre d’une tournée nationale d’information et de sensibilisation, une mission de l’École Supérieure Polytechnique (ESP) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a présenté, mardi, les différentes filières de cette institution supérieure aux élèves en classe de terminale du lycée Ameth Fall de Saint-Louis. Du Génie chimique et Biologie appliquée au Génie civil en passant par le Génie électrique, informatique et mécanique, l’ESP de Dakar offre une panoplie de diplômes. La rencontre a permis d’annoncer l’ouverture des dépôts de candidature au concours d’entrée dont les épreuves sont prévues le samedi 13 juin 2020. Dans cette optique, 45 centres d’examen seront ouverts sur l’étendue du territoire, renseigne Mady CISSÉ, le directeur des études. Première école d’ingénieurs en Afrique de l’Ouest francophone, l’ESP créée le 20 mai 1964, a formé plus 30.000 diplômés à son actif.