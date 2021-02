Éducation : 14.538 serviettes hygiéniques à 4846 filles de Saint-Louis (vidéo)

Plan international/Saint-Louis a symbolique remis, ce matin, un important lot de 14.538 serviettes hygiéniques à l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis. « Au total, 4846 filles de Saint-Louis Commune, département et Dagana bénéficieront de cette dotation », a renseigné Fatou Kiné NDIAYE, la directrice de la représentation régionale de cette ONG. Cet appui est le fruit d’une collaboration entre son organisation et Proctor and Gambie. « Cette synergie a permis de mettre à notre disposition, 56.000 serviettes hygiéniques pour une enveloppe de plus de 30 millions FCFA », a-t-elle martelé. La représente de l’IEF a magnifie ce soutien. « Elle permettra de réduire l’absence des filles durant les périodes de menstrues », a indiqué Diariatou GUEYE. « Cela va décharger leurs d’acheter ces serviettes dans les mois à venir », a-t-elle souligné. Mme GUEYE a par ailleurs salué le « généreux et constant accompagnement de Plan International/ Saint-Louis au profit des filles ». « Une apprenante qui n’est pas à l’aise à l’école ne pourra pas faire valoir tout son savoir-faire », a expliqué l’enseignante.