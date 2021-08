Éducation : Cheikh NDIONGUE, mécène de l’excellence, honoré pour sa contribution à Bokhol (vidéo)

Parrain de la 5e édition de la journée de l’excellence de Bokhol, Cheikh NDIONGUE a été élevé au rang de citoyen d’honneur de la localité pour son appui en faveur de l’éducation. Une consécration faite en guise de reconnaissance aux efforts consentis par le journaliste, conscient de son rôle d’apporter sa contribution à l’émergence de on terroir. Pour la bonne organisation de cette communion festive et conviviale, le chargé de la Communication de l’inspection d’académie de Saint-Louis n’a pas lésiné sur les moyens pour encourager les lauréats. Quatre-vingt-quatre (84) élèves ont été primés. Des sacs à dos garnis de matériels didactiques offerts aux potaches par le parrain. Le présentateur des Grandes Heures sur la Teranga FM a saisi l’occasion pour plaider pour de meilleures conditions de travail et d’études au profit des enseignants et élèves.