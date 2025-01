Effectif pléthorique au lycée de jeunes filles Ameth Fall : la proviseure appelle à revoir les critères d’orientation

La proviseure du lycée de jeunes filles Ameth Fall, Khady Bâ Sy invite les autorités à revoir les critères d’orientation dans cet établissement qui, pour cette année scolaire compte un effectif jugé pléthorique de 1725 élèves.



" Nous avons cette année un effectif de 1725 élèves et la majorité se trouve au premier cycle [de la sixième à la troisième]. Au premier cycle nous avons plus de 1100 élèves », a-t-elle déclaré ce jeudi dans un entretien avec l’APS dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l’éducation des filles.



Elle estime que ‘’c’est un peu difficile quand même parce que nous avons des effectifs pléthoriques dans certaines classes. Ce qui est difficile à gérer’’.



Invitant les autorités à revoir les critères d’orientation au lycée pour les aider à mieux gérer l’école, cette ancienne pensionnaire dudit établissement, est revenue sur les résultats enregistrés l’année dernière.



»L’année dernière nous avons enregistré au BFEM un taux de réussite de 99% et au Bac un taux de 76%. Je peux dire que les terminales scientifiques se sont plus illustrées avec un taux de 88%. Donc pour vous dire que nous avons des filles qui travaillent et des filles aussi qui excellent dans les séries scientifiques » , a-t-elle fait savoir.



‘’Le lycée de jeunes filles Ameth Fall qui est un établissement de jeunes filles célèbre également cette journée. La preuve une de nos élèves et la responsable du bureau genre sont allées représenter le lycée au CICAD [Diamniadio]. C’est un honneur qui est fait à l’Académie et au lycée Ameth Fall’´, a-t-elle fait valoir, rappelant la dimension internationale de cette journée instituée par les Nations unies.



Dans sa communication, Mme Sy a aussi évoqué les grandes figures féminines qui ont marqué cet établissement scolaire.



" Nous avons beaucoup de personnalités qui ont fréquenté le lycée. Je vais citer Mme Aïssatou Mbodj, une autre dame aussi qui a occupé de hautes fonctions, Mme Aminata Mbengue Ndiaye et beaucoup d’autres », a-t-elle listé.



Elle a, entre autres, souligné quelques difficultés rencontrées notamment, le transport des élèves, le phénomène d’harcèlement des élèves, le cas des orphelines totales ou partielles mais également, un défaut d’encadrement aussi bien au niveau des familles qu’à l’école.



