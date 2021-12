Emploi : plaidoyer pour une meilleure adaptation des enseignements de l'Université aux besoins du marché – vidéo

« Dans les universités publiques sénégalaises, la plupart des enseignements ne correspondent pas aux besoins du marché de l’emploi », a constaté jeudi Ousmane DEMBA, le secrétaire général de la Commission sociale des Étudiantes de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. « Beaucoup d’étudiants peinent à s’insérer dans le monde professionnel après obtention de leur diplôme », a-t-il dit en appelant à une meilleure adéquation entre les enseignements et les exigences du monde professionnel. Conscient de cet état de fait, le Centre Régionale des Œuvres Universitaires (CROUS) s’investit dans l’octroi de stages et d’emplois aux anciens étudiants de l’UGB, renseigne Fodé DIALLO, contrôleur de gestion dans cette institution. Il soutient que dynamique d’accompagnement à l’insertion sera renforcée. M. DIALLO s’exprimait en marge de la célébration de la semaine de l’étudiant. Une conférence inaugurale sur le thème de l’emploi et de l’employabilité a été organisée, à cet effet. L’occasion saisie par Demba DIOP, inspecteur du travail et de la sécurité sociale d’indiquer des pistes pouvant permettre de mieux prendre en charge cette problématique.