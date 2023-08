Enseignement privé : Plaidoyer pour un meilleur accès aux formations initiales (vidéo)

Les acteurs de l’enseignement privés de la zone nord se sont donnés rendez-vous à Saint-Louis à l’occasion d’un panel sur « le capital humain de l'enseignement supérieur et l’inclusion sociale ».



Ce conclave se tient à la veille du lancement forum national, le 25 juillet au CICES de Dakar sur la thématique : « Enseignement privé au Sénégal : enjeux, rupture et perspectives ». À sa suite, un preforum a été organisé à Thiès et les acteurs se sont penchés sur l’état des lieux de ce secteur.



À Saint-Louis, des réflexions sur les voies et moyens de renforcer la qualification du personnel d’intervention ont été menées sachant que l’enseignement privé est le deuxième employeur après l’État. Des contraintes sur l’accès aux formations initiales ont été soulignées en dépit des efforts consentis par les acteurs du privé. Le Gouvernement a été convié à lever cette barrière.