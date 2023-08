Enseignement technique et professionnel : l’assurance qualité, le grand défi à relever (vidéo)

Grâce au concours de l’UNESCO, des chefs d’établissement de formation technique et professionnelle et des membres d’Inspections de l’Éducation et de la Formation ont été conviés à un atelier sur les mécanismes de l’assurance qualité. Ce concept a été adopté par les autorités pour assurer une gestion optimale de ces centres.



Mme Maïmouna KANTÉ, la directrice de la formation professionnelle et technique s’est réjouie des « résultants probants » enregistrés à l’issue de la rencontre, en exhortant les acteurs à s’impliquer davantage autour de cette nouvelle déclinaison. Elle a évoqué le besoin de renforcement de compétences des acteurs comme une recommandation forte devant amorcer le processus.



Mme KANTÉ a rappelé en outre qu’avec l’intégration de l’assurance qualité, la gestion managériale des chefs d’établissement sera considérablement améliorée. « Ce sont des valeurs à véhiculer dont l’éthique et la capacité à exécuter sa tâche en toute transparence », a-t-elle ajouté.