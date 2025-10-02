Exploitation gazière : à Saint-Louis, le COSCE plaide pour une médiation préventive

L’exploitation du gaz et du pétrole peut être source de tensions sociales, mais des mécanismes de médiation préventive permettront au Sénégal d’éviter ce piège, a affirmé mercredi à Saint-Louis Papa Assane Tine, chargé de projet au Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE).





S’exprimant en marge d’un atelier sur les enjeux liés à l’exploitation gazière offshore et au dialogue communautaire, M. Tine a insisté sur l’importance d’anticiper d’éventuels conflits.



« Nous savons tous que l’exploitation du pétrole et du gaz génère souvent des tensions. Pour éviter que le Sénégal ne bascule dans ce genre de travers, nous avons voulu mettre en place des mécanismes de médiation préventive », a-t-il déclaré.





La rencontre s’inscrit dans le cadre du programme “Saxal Jamm”, soutenu par l’Union européenne et exécuté par un consortium regroupant le COSCE, l’ONG 3D et le GRADEC. Elle doit aboutir à l’élaboration d’un cahier de recommandations citoyennes destiné aux autorités locales, dont le gouverneur et le préfet de Saint-Louis.





